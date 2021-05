Ospite di Tommaso Zorzi su Mediaset Play, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e di Jeremias, ha raccontato che Giulia Salemi prima di prendere parte al GFVip avrebbe frequentato proprio il fratellino Jeremias mentre era in contatto anche con Andrea Iannone, ex della sorella maggiore Belen.



Attraverso Instagram lo stesso Iannone ha però smentito le rivelazioni di Cecilia Rodriguez attaccandola direttamente: "Cecilia Rodriguez, volevo dirti di non aver mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata… Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè a Lugano. Parlare tanto per...".



