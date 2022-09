Al canale sportivo il difensore della Roma Roger Ibañez ha parlato al termine di Brasile-Tunisia, gara disputata ieri a Parigi e terminata 5-1, in cui il giallorosso ha fatto il suo esordio in Nazionale subentrando al 78' a Marquinhos. Le sue dichiarazioni:



Cosa si prova ad esordire?

"È una sensazione indimenticabile, è stata una partita bellissima. Non ho parole, è stata una soddisfazione".



Quanto conta il lavoro di Mourinho per essere qui?

"Tanto, mi ha aiutato tanto. Adesso torno a Roma e inizio a lavorare di nuovo, sarò pronto e sono sicuro di questo".



Come ti ha accolto il gruppo?

"Il gruppo è spettacolare, sono brave persone e bravi atleti. Mi hanno aiutato tanto anche questo, adesso devo continuare a lavorare".



Dove può arrivare il Brasile?

"Crediamo di arrivare fino alla fine".



La Roma?

"Anche, lavoriamo per quello".



È grazie alla Roma che sei qui?

"Sì, il lavoro che facciamo lì dipende da loro, se gioco o non gioco. Li ringrazio sempre".