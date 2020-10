Il difensore brasiliano della Roma, Roger Ibanez ha dichiarato al canale YouTube del club giallorosso: "Falcao, Aldair e Cafu hanno fatto la storia della Roma. A modo mio ma cercherò di fare lo stesso. Non pensavo di arrivarci così presto. Ho lavorato duramente per questo, ma non avrei mai pensato di arrivare in un club come la Roma già adesso".