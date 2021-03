La Roma ha riabbracciato Ibanez ieri. Il difensore giallorosso sarà convocato per la gara di domani con lo Shakhtar ha parlato a “Cronache di spogliatoio” svelando alcuni retroscena. Ecco le sue parole



Chi è più difficile da affrontare tra Lukaku e Ronaldo?

Sono entrambi difficili da affrontare, hanno tutti e due qualità. E’ difficile da scegliere.



Quale compagno porteresti in guerra su Call Of Duty?

Porterei JJ Lupo (Juan Jesus, ndc) perché ho già giocato con lui e mi trovo bene.



Il difensore a cui avresti voluto rubare una dote? E quale?

Ho come riferimento Sergio Ramos, ma non vorrei rubargli niente. Piuttosto vorrei evolvermi.



Chi ti ha dato, fino a questo momento, il consiglio più importante per la tua carriera?

In questi anni mi hanno dato tanti consigli e sono stati tutti essenziali.



La canzone che ascolti prima di entrare in campo?

Mi piace ascoltare le canzoni del gruppo Menos é Mais.