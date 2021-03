Diletta, showgirl e volto del calcio di Dazn, parla di Zlatan, protagonista a Sanremo, a margine di una special class organizzata da BuddyFit: " Consigli per Ibra a Sanremo? Zlatan non ha bisogno di consigli, perché lui è nato per fare lo showman. L’unico che posso dargli è di essere se stesso: se sarà Zlatan, ci farà morire dalle risate. Come faccio a mantenermi in forma? Cerco di allenarmi ogni giorno anche solo per 20 minuti, ma fatti bene. Non sempre ci riesco, però. E allora ripiego su 2-3 allenamenti a settimana un po’ più lunghi, diciamo di un’ora. L’obiettivo è ritagliarmi un momento tutto mio in cui dedicarmi un po’ di tempo".