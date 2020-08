Altro post, altro indizio.ha voluto utilizzare ancora una volta i social network per mandare un nuovo segnale per il suo futuro e se per le firme sul rinnovo contrattuale ormai manca soltanto la sua presenza in Italia, la punta svedese ha voluto svelare quello che dovrebbe essere il suo nuovo numero di maglia. I rumors parlavano di un Ibra pronto a prendere la 9 rossonera per rompere la maledizione, ma il numero ri-disegnato sulla maglia nel post, spinge Ibra verso un cambio sì, ma