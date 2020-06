Avanti insieme, fino al termine della stagione. Al Milan è arrivata la fumata bianca per il prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno: Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic, c'è l'accordo per estendere fino al 31 agosto e concludere così il campionato. E non solo, raggiunta l'intesa anche per la proroga dei prestiti di Asmir Begovic (Bournemouth), Simon Kjaer (Siviglia) e Alexi Saelemaekers (Anderlecht). Tutto sarà formalizzato e messo nero su bianco nella giornata di lunedì, garantendo così a Pioli la conferma di tutti gli effettivi in rosa per proseguire nella rincorsa a un posto in Europa.



POI GLI ADDII - Avanti insieme quindi, ma solo fino al 31 agosto: poi sarà il momento degli addii. Come già ampiamente raccontato su Calciomercato.com infatti, il destino di gran parte dei giocatori sopra citati è già deciso: niente rinnovo per Biglia e Bonaventura, che saluteranno per nuove avventure, si va verso la stessa direzione per quanto riguarda Ibrahimovic. No anche alla conferma di Begovic, che rientrerà al Bournemouth al termine del campionato, meritano un discorso a parte gli ultimi due: il Milan ha rassicurato l'Anderlecht sul riscatto di Saelemaekers, che dovrebbe quindi proseguire la sua avventura in rossonero anche nel 2020/21; grazie alle prestazioni sul campo, per Kjaer sono aumentate le possibilità di riscatto, servono 3,5 milioni di euro per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dal Siviglia, ma servirà tempo e la decisione finale dipenderà molto dalle valutazioni del prossimo tecnico, Ralf Rangnick.