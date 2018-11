Quanto ci piace il mercato, e non solo a gennaio dal 3 al 18. Ci piace sempre e ci piace un botto. Adesso che poi il mercato è preciso, on time, on line, in ogni luogo e tempo...ci piace ancora di più. Il mercato, come la partita giocata con altri mezzi, il mercato la partita che non finisce mai di finire.Con sfrontata professionale incompetenza (da allestitore di squadre) mercato che sbaglia è quello che valuta (valuterebbe?) 40/50 milioni il ragazzo. Guardiola vorrebbe Under? Guardiola è il migliore e può nel calcio trasformare l'acqua in vino. Ma che se ne fa Guardiola di Under? Under nel City? Se è vero mercato, è mercato che sbaglia.Non che al Milan non possa andare davvero e che il Milan non abbia discreta voglia di prenderlo.Buffalo Bill si è esibito a lungo, ma i bisonti li aveva cacciati e abbattuti tutti prima delle esibizioni. Ibrahimovic oggi è esibizione, show. Magari ci si guadagna, non in campo."Non ne voglio altri, non so dove metterli". Pura verità.A Roma tranquilli, Manolas almeno fino a giugno resta.Cavani ritorna solo se si dimezza (almeno) lo stipendio.Pensiero tifoso vuole che ogni volta che vendi è amputazione, rinuncia, prova di debolezza e pavidità. E ogni volta che compri è prova di coraggio, forza, virilità, audacia. Pensiero tifoso vorrebbe rose di 50 giocatori a squadra. Pensiero tifoso è conservativo/avaro e ingordo/mani bucate al tempo stesso. Investire e rischiare, talvolta va, talvolta no. Nessuno può sapere prima quale investimento rende e quale altro no. Però, oltre, un po' oltre il grande gioco del mercato, gioco anche d'azzardo, c'è il mercato che sbaglia.Lo hanno fatto per dimostrare che loro sono indomabili, cattivissimi. Che se ne fregano dei divieti civili, dei comportamenti civili, dei pensieri civili. Lo fanno per esibire orgogliosi la loro inciviltà. Che non è ribelle. E' solo maligna, cattiva. Per dirla con il loro linguaggio, infame.(se l'è cercata, oca giuliva, aiuta i negri, se stava a casa, ben le sta essere rapita...)