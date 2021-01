a sei anni giurò alla mamma che sarebbe diventato un calciatore dell’Anderlecht. Non lo fece per passione o per ambizione, ma perché“Sarò un campione e non avremo mai più bisogno di soldi”, le promise. Il papà, ex calciatore, era caduto in disgrazia e spesso, nella loro casa alla periferia di Anversa, toglievano la luce.viveva da emarginato nei sobborghi di Malmoe, abbandonato a se stesso in mezzo ai delinquenti:, la mamma che faceva pulizie per 14 ore al giorno e poi, una volta a casa, non aveva tempo per lui. Una famiglia di immigrati in un quartiere povero e pericoloso,. E’ cresciuto così, tra assistenti sociali e biciclette rubate, finché non ha cominciato a fare gol.La rissa di San Siro - okay, una rissa vergognosa - probabilmente comincia qui: tra Anversa e Malmoe.. In quei momenti di tensione nel cuore del derby, probabilmente sono tornati un po’ bambini, ai tempi in cui la tracotanza diventava un’arma di salvezza e mettersi faccia a faccia con un gigante era un atto di coraggio. Del resto possiamo anche ammettere che, e ogni tanto qualche mezza rissa si accendeva eccome, anche se non si era nei sobborghi di Anversa e Malmoe., ovviamente, perché sono professionisti superpagati e certe scene non sono ammissibili. Ma non esageriamo con i moralismi, con lo stupore, con l’indignazione, altrimenti diventiamo ipocriti. In fondo,@steagresti