Nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato sulla vicenda Donnarumma: "Dispiaciuto? Molto. Lei mi ha chiesto prima se i giocatori guadagnino troppo, adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? E' cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent'anni, magari venti no perché non è Ibra. Ma è il più forte del mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini? Non c'è una misura. Se Gigio va via o no non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine".