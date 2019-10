Inter, Bologna e Napoli stanno pensando a riportare in Italia Zlatan Ibrahimovic e c'è un dettaglio che può aiutare l'acquisto dell'asso svedese dal punto di vista economico. Ibra non è infatti in Italia da due anni e il suo rientro sarebbe coperto per quanto riguarda le tasse da uno sconto Irpef del 70% previsto dal Decreto Crescita.