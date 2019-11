Malmoe e la tifoseria della squadra cittadina non l'hanno preso bene. Zlatan Ibrahimovic è da ieri il nuovo comproprietario dell'Hammarby, formazione del campionato svedese con sede nella capitale Stoccolma. Un gesto vissuto come un affronto dalle frange più calde del tifo della squadra che ha dato i natali calcistici a chi, nel suo Paese, è venerato come una divinità sportiva e che il mese scorso ha addirittura presenziato all'inaugurazione di una statua (nella foto Ansa) in suo onore. Posta di fronte allo stadio cittadino. Come è solito fare soltanto con i grandissimi, con le leggende.



Nella serata di ieri, alcuni ultras del Malmoe hanno reagito alla loro maniera, imbrattando la scultura con della vernice e dei sacchi dell'immondizia, accompagnando il tutto da scritte gravemente offensive come “Muori, zingaro”. A completare l'opera, l'utilizzo di alcuni bengala per bruciare la statua di 3 metri col volto e il corpo di Ibrahimovic. Per evitare ulteriori incidenti, secondo quanto riferisce il quotidiano Aftonbladet, la polizia ha posto i sigilli intorno alla statua e si occuperà della sua vigilianza.



La follia ultrà non ha risparmiato nemmeno un'abitazione nel centro di Stoccolma di proprietà del campione svedese: un mucchio di aringhe fermentate (le tipiche surstromming) sono state abbandonate davanti alla porta di casa, imbrattata con la scritta “Giuda”.