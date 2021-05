. L'eccezione, con un ingaggio fuori politica, nella regola dei rinnovi: Hakane Gianluigi, per il momento, non hanno ancora messo la firma sul nuovo contratto offerto dal, Zlatan, invece, sì. Dopo IZ Back, What'Z happening, con lo svedese che si è legato per un'altra stagione ai rossoneri. E per 7 milioni di euro di motivi. La permanenza c'è, ora quello da ritrovare è il gol.L'ultimo gol dell'11 milanista risale al, nella vittoria esterna di, poi due partite senza reti, tre saltate tra squalifica e infortuni, e il rientro colsenza bucare un super Montipò. In generale,Serve una sterzata per trovare la Champions.Il Milan è invischiato nella corsa all'Europa che conta con, a pari punti con nerazzurri e bianconeri e prossimi allo scontro diretto. All'andata la squadra di, con tantissime defezioni, perse 3-1, uscendo però a testa altissima, in una sfida non giocata da ZlatanAndando a vedere i gol realizzati contro le big del nostro calcio,ha segnato. E la, entrambi segnati, però, con la maglia rossonera. Uno nel ko interno del 2010/11, l'altro l'anno scorso nella vittoria per 4-2 a San Siro.@AngeTaglieri88