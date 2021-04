Il Milan a Parma vince una partita-chiave per entrare nei primi 4 posti e raggiungere il fatidico obiettivo Champions League. L’atteggiamento con il quale la squadra di Pioli aveva affrontato la Sampdoria aveva destato non poche preoccupazioni e invece al Tardini, anche grazie alla possibilità di schierare quasi tutta la formazione titolare, il Milan ha reagito alla grande.Oltretutto Pioli a Parma ha potuto finalmente schierare 10/11 di formazione titolare con l’unica eccezione di Kalulu al posto di Calabria. E in campo la differenza si è vista, tanto è vero che a Ibra e compagni sono bastati 45 minuti per sbrigare la pratica.Lo svedese si è messo al servizio della squadra ed è stato determinante in entrambi i gol, peraltro bellissimi. La catena di sinistra Rebic-Hernandez è tornata ad essere devastante e ha indirizzato la gara su un binario tutto rossonero. Insomma, sussistevano i presupposti per un tranquillo pomeriggio emiliano. Ma a stravolgerlo è arrivato il classico episodio inatteso e imprevedibile.Lasciarla in 10 per mezzora mettendo a repentaglio una vittoria già in cassaforte non è ammissibile. In nessun caso.Ho visto che pochi minuti dopo la fine della partita era già uscito un audio con la registrazione delle parole di Ibra a Maresca che non conterrebbero nessun insulto.. Prevedo già che ci sarà una squalifica e poi un ricorso. E che probabilmente verrà pure accettato. Insomma si preparano giorni infuocati, ricchi di polemiche, retroscena, moviole e labiali. Esattamente come quelli che arrivarono dopo la lite Ibra-Lukaku.Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Di solito in questi casi la verità sta nel mezzo, Ibra mi ha detto che ha discusso con Maresca ma non l’ha insultato". Stop. Bene perfetto, basta così. Buona la prima. Ci fidiamo ciecamente delle parole di Pioli. Vogliamo credere che Ibra non abbia insultato Maresca e che dunque otterrà una "sanzione" lieve. Benissimo.Perché Ibra, usando le parole di Pioli, si è messo a "discutere" con Maresca? Perché? Qual era il suo obiettivo? Ha fatto una cosa nell’interesse del Milan o ha dato vita a una delle sue classiche battaglie personali fatte di polemiche e provocazioni?. A Parma Ibra ha lasciato i suoi compagni in 10 per una leggerezza o per un equivoco. Ma la cosa più importante da rilevare è che il suo rosso poteva costare molto caro alla classifica del Milan. Bravo è stato Pioli a rimodulare completamente la squadra dopo il gol di Gagliolo che ha accorciato le distanze mettendo davvero a serio rischio i 3 punti. Lo stesso Pioli ha forse rischiato troppo nell’introdurre un modulo del tutto nuovo (il 3-5-1 o 5-3-1 che dir si voglia) lasciando alla squadra di D’Aversa campo libero per attaccare negli ultimi 25 minuti. Ma il risultato ha dato stra-ragione al tecnico rossonero che ha addirittura trovato con un contropiede tutto portoghese il gol della sicurezza.