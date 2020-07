L'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a Sky dopo l'anticipo di campionato vinto 2-1 sul campo del Sassuolo: "Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene, vogliamo qualificarci direttamente all'Europa League senza passare dai turni preliminari".



"Resto anche nella prossima stagione? Ho ancora tre partite da giocare in questo campionato, qui nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto niente perché ci sono altre cose che non possiamo controllare. Stiamo facendo grandi cose, giochiamo con grande fiducia e siamo tutti dietro al mister Pioli".



"Rangnick non arriva più al Milan? Non lo so, qua tutti i giorni c'è una novità e non so a cosa devo credere. La squadra sta bene, è contenta e sta facendo buone cose. Siamo secondi o terzi in classifica da quando sono arrivato io, non è male...".