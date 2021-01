Gli si legge in faccia quanto voglia incidere e quanto voglia dire: "Zlatan is back".#Ibrahimovic #IZBack #MilanTorino pic.twitter.com/ouYy1Xu1li — Antonio Di Cello (@AntonioDiC_19) January 9, 2021

Dopo 7 partite è rientrato per riassaporare l'aria di campo nella vittoria delcontro il Torino,Il motivo? A poco meno da 20 minuti dal termine, lo svedese, nel riscaldarsi, ha alzato la gamba destra superando il preparatore atletico rossonero, instyle, la sua grande passione. 40 anni e non sentirli. Vedere per credere.Ha visto ancheil riscaldamento particolare di Ibra e ha commentato così: "Zlatan è troppo forte in tutto quello che fa: è di grande aiuto per tutti. Ha messo a disposizione della squadra un grande spessore umano". E ora, con Leao squalificato, dovrà già essere pronto per la trasferta di Cagliari.