Intervenuto durante la consegna dei Gazzetta Sports Awards, dove è stato insignito del Premio Leggenda, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Sto bene. Per stare in forma mi sto allenando tanto, la mia filosofia è lavorare forte, perché quando lo fai ti torna tutto indietro. A 39 anni sentivo che dovevo fare qualcosa in più per stare bene. Il mio arrivo al Milan è una sfida differente da ciò a cui ero abituato prima, il Milan non era al top. Speravo di fare bene, tutti quelli che sono tornati al Milan per la seconda volta non sono riusciti a fare come la prima, questa era la sfida più grande. Ho detto 'faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose'".

IL TROFEO A CUI E' PIU' LEGATO - "Ognuno ha la sua storia e le sue emozioni, tutti i trofei sono belli. Quando qualcosa ti torna significa che hai fatto qualcosa di positivo".



SULLO SCUDETTO - "La squadra deve avere il coraggio di sognare di vincere lo scudetto, ma è ancora lunga. La squadra ha fame e voglia, vuole ancora di più".



SULLA MENTALITA' - "Allenarsi di più, questa è la mia mentalità. Così mi sento meglio. A chi ha la mia età dico di credere in se stesso e non mollare".



SUL CARISMA - "Se lo trasmetto ai miei compagni? Sì, penso di sì".