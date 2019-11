L'attaccante belga dell'Inter, Lukaku ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Ibrahimovic è un guerriero. Ci somigliamo davvero perché entrambi abbiamo affrontato nella nostra vita circostanze difficili fin da bambini e quando parliamo ci capiamo al volo. Lui fuori dal campo è uno dei tre giocatori più intelligenti che abbia incontrato. Non tutti lo sanno, ma mi ha aiutato tanto quando sono arrivato al Manchester United: si sedeva in fondo al pullman della squadra con me, parlavamo molto e mi dava consigli. Se non si fosse infortunato, giocare in coppia con lui sarebbe stato perfetto. Anche adesso è fortissimo, ha qualità da campione e soprattutto ha quella che noi chiamiamo 'dog mentality', la mentalità di uno che non molla mai la presa. Credo che tornerà in Serie A".