They don’t make them like him anymore. Have a divine birthday @Ibra_official



In una parola, unico. Auguri Zlatan #SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/TANIPmqt0e — AC Milan (@acmilan) October 3, 2022

. "Non ne fanno più come lui. In una parola, unico. Passa un compleanno divino", scrive il Milan sui social ufficiali del club. Per quanto riguarda i regali,. Lo svedese l'ha annunciato sui social postando una foto doppia. Come racconta Sportmediaset, l'attaccante svedese ha acquistato una Daytona SP3 e un 812 Competizione A. La prima costa due milioni di euro e sarà prodotta in soli 599 esemplari, la seconda viene al listino 578mila euro.