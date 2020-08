. L'attaccante svedese, tornato in Italia due giorni e già risultato negativo al tampone anti-Covid, è arrivato questa mattina presso la sede rossonera per mettere gli accordi nero su bianco.- Svelato anche il numero di maglia: Ibrahimovic tornerà ad indossare la 11 , come nella sua prima esperienza in rossonero.ha lasciato la sede in direzione Milanello. Nel pomeriggio svolgerà infatti insieme alla squadra il suo primo allenamento del suo nuovo contratto agli ordini diZlatan Ibrahimovic ha firmato. L'accordo fra il club rossonero e la punta svedese è stato redatto e la punta ha lasciato la sede del club. Intesa fino al 30 giugno 2021.Ibra firmerà il rinnovo per un altro anno con il Diavolo. Per Ibra un contratto da, il video dell'arrivo a Casa Milan dall'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo.