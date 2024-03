Ibrahimovic al centro del Milan: Capello decifra le parole di Cardinale

quella ricevuta a Londra, nella prestigiosa cornice “Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times, direttamente dalle parole del patron del Milan Gerry Cardinale., anche se gli effetti dei cambiamenti in seno all’assetto dirigenziale e all’area tecnica si produrranno compiutamente soltanto a partire dalla prossima stagione quando - riprendendo le dichiarazioni rese dall’ex campione svedese nella stessa circostanza - si sarà completato il periodo di apprendimento nella nuova veste di superconsulente di RedBird. "Chi conosce il calcio europeo e il Milan meglio di Ibra? È il più grande uomo squadra che io abbia mai incontrato. Non parlo solo di campo: la sua umiltà, la sua intelligenza.(un tramite, un’estensione, ndr)”, ha dichiarato Cardinale a proposito del ruolo di Ibra, definendolo in contorni più chiari.- “Ci sentiamo più volte al giorno eSe avessi preso una persona da New York e la avessi messa nel Milan avrebbe avuto molta meno credibilità di Zlatan. Il modo in cui Zlatan parla ai giocatori, facendo da tramite per la proprietà, è davvero unico.”, ha aggiunto il numero uno rossonero,con cui veniva annunciata la nuova avventura milanista di Ibrahimovic. "In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà… Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".per la prossima stagione - col nome di Thiago Motta in questo momento decisamente più caldo e caldeggiato rispetto al sogno Antonio Conte o alla suggestione che porta a Julen Lopetegui -, il primo allenatore italiano (alla Juventus) di Zlatan Ibrahimovic e persona ancora molto vicina all’ex fuoriclasse svedese. Questa la sua lettura alla recentissima investitura di Cardinale sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Si è finalmente capito cosa farà, all’inizio i confini del suo ruolo non erano assolutamente chiari. Oggi sì: o meglioSo che non sarà istintivo e che cercherà condivisione".sulla struttura societaria che il club rossonero si darà nei prossimi mesi. Magari con l’avvento di nuovi capitali dal Medio Oriente, sotto forma di, come il fondatore di RedBird ha lasciato intendere nei suoi recenti interventi: "In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport ein qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo". Eventualità, opportunità, discorsi in divenire, ma una cosa da oggi appare un po’ più chiara e certa: c’è Zlatan Ibrahimovic sempre più al centro del Milan.