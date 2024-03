Milan, Pioli: 'Cardinale? No comment. Ibra? E' strano adesso con lui'. E sugli episodi da moviola con la Lazio...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla dopo la vittoria dei rossoneri sul campo della Lazio, al termine di un match caldissimo e finito fra mille polemiche.



LA PARTITA - "È stata una partita nervosa, fallosa. Nel primo tempo abbiamo avuto poco ritmo, dovevamo avere più velocità nel giro palla e più profondità. È stata una partita equilibrata, con poche occasioni. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e abbiamo sfruttato gli errori della Lazio".



IL ROSSO A PELLEGRINI - "Mi ha detto 'La palla stava per uscire'. Ma l'arbitro non ha fischiato. Pulisic è un giocatore corretto, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone, se questa era la loro volontà dovevano farla loro".



L'EUROPA LEAGUE - "Europa League obiettivo? Obiettivo confermare o migliorare il terzo posto in classifica: la vittoria di oggi potrebbe farci allungare, provando poi a prendere la Juve. Grande concentrazione per lo Slavia Prafa, che è un'ottima squadra. L'Europa League è un nostro obiettivo".



SUL SUO FUTURO - "Cardinale insoddisfatto? Io la vivo con grande concentrazione su questa stagione, pensando ai risultati e alle partite. Non commento e non ho mai commentato le parole della proprietà, che ha il diritto e il dovere di fare le sue valutazioni".



STRETTA DI MANO CON IBRAHIMOVIC - "È strano ora con Zlatan. È stato un mio giocatore e un compagno fino a poco tempo fa. Si sta calando con grande passione e competenza nel nuovo ruolo, ci fa piacere che sia vicino a noi".