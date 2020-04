Zlatan Ibrahimovic in campo con l'Hammarby dopo il Milan? "Dipende da lui". A dirlo è Joachim Björklund, vice allenatore del club svedese (di cui Ibra è proprietario al 25%), che a Dazn spiega: "Potrebbe fare di tutto. Non credo sia un'opzione al momento. So che ci sono molte persone che tifano per l'Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua: se così volesse sarebbe più che benvenuto".