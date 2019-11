Zlatan Ibrahimovic chiama l'Italia risponde. Il 38enne attaccante svedese ha già annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, con cui è sotto contratto fino al 31 prossimo dicembre. Allora avrà già preso una decisione sul proprio futuro: ritirarsi dal calcio giocato o continuare a giocare, magari tornando in Serie A?



BOLOGNA - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il capo dello scouting rossoblù Marco Di Vaio ha effettuato un blitz a Los Angeles per presentare l'offerta del patron Joey Saputo a Ibra. Attirato dall'idea di giocare per Sinisa Mihajlovic, conosciuto ai tempi dell'Inter. Il Bologna sa di aver già fatto il massimo per convincerlo, aspetta e spera.



MILAN - La moglie Helena è ancora innamorata della città di Milano. I dirigenti rossoneri sono rimasti cauti, ma non indifferenti. Boban e Maldini hanno più di un'occasione per confrontarsi con il suo agente Raiola: in ballo ci sono anche i casi Donnarumma, Bonaventura e Romagnoli. Proprio questo filo diretto aiuta il Milan a sentirsi in partita.



NAPOLI - In seconda fila c'è il club partenopeo, nonostante l'apertura a parole del presidente De Laurentiis. Ora alle prese con diversi nodi da sciogliere tra lo spogliatoio e la panchina di Ancelotti.