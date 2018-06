Zlatan Ibrahimovic non si è risparmiato nei confronti del ct Didier Deschamps per l'esclusione di Karim Benzema dal Mondiale. Ecco le sue parole a BeIn Sports: "Secondo me, non è normale non far parte della tua nazionale se sei uno dei migliori al mondo nel tuo ruolo e hai vinto la Champions League. Il ct dice che Benzema non è adatto a questa squadra, allora è inutile che resti al suo posto". Ibra, che sta seguendo in Russia il Mondiale, ha concluso così il suo affondo: "E' ridicolo che un giocatore come Benzema non sia al Mondiale; se vuoi trionfare, devi puntare sui vincenti e Karim lo è".



Parole che ovviamente avranno un'eco in Francia alla luce della cattiva prestazione dei Bleus contro l'Australia nell'esordio al Mondiale di Russia, dove hanno spiccato le prove non pienamente convincenti di Griezmann e Mbappé.