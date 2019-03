L'ex attaccante di Milan, Inter e Juventus Zlatan Ibrahimovic durante un'intervista rilasciata al Mirror, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il suo ritorno in Italia dopo l'esperienza al Barcellona. L'attaccante svedese ha dichiarato: "Dopo la difficile esperienza al Barcellona, potevo andare al Manchester City, ma ho rifiutato perché avevo bisogno di trovare la felicità. Ho deciso di tornare in Italia (al Milan) perché sapevo che lì sarei stato felice. A Manchester non so se sarei stato felice, sarebbe stata un'esperienza diversa".