, lo ha fatto capire nell'incontro diretto con Mino Raiola e anche nei successivi contatti positivi con l'agente dello svedese che hanno portato avanti il dialogo: il discorso si è trasformato in una. La loro sensazione trasmessa a Raiola è di aver fatto il massimo per convincere Zlatan, superando ogni potenziale dubbio sorto ad esempio un anno fa.- Di conseguenza, l'offerta del Milan consiste nell'apertura totale a untutt'altro che scontato per un giocatore di 38 anni compiuti, la volontà di portarlo già a inizio dicembre a Milanello per lavorare con lo staff così da entrare in piena condizione fisica, la disponibilità a toccareche possono sfiorare i 6 milioni di euro. Quello che il Milan ha ripetuto all'entourage del giocatore nelle ultime ore è che il club- Ibrahimovic ha preso atto degli sforzi del Milan, ha certamente gradito e non ha chiuso la porta, tutt'altro. Ma ci ha tenuto a specificare anche nella giornata di ieri al suo agente Raiola che. Zlatan non vuole sbagliare l'ultima tappa della sua carriera, ne fa una questione di prestigio sportivo ma anche di scelta di vita e di ambizione. Apre al Milan ma non lo accetta ancora in via definitiva perché vuole studiare ogni proposta nel dettaglio, quella rossonera inclusa. Dall'Inghilterra garantiscono che lo corteggia il Tottenham di Mourinho, pur non amando Ibra partire da riserva; il Malmoe resta una suggestione, il Bologna sogna grazie a Sinisa e il Napoli coccola l'idea nata dal presidente De Laurentiis e ancora non accantonata.. Ma adesso, tocca solo aspettare.