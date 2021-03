Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, Zlatan Ibrahimovic è tornato sull'episodio di ieri sera e sul viaggio in moto per arrivare a Sanremo: ​“Mi sono detto 'Faccio questo filmato perché se no nessuno mi crede'. Nessuno doveva sapere nulla, non potevamo sapere cosa sarebbe successo in autostrada. Sapevano solo questo ragazzo e il mio braccio destro. Avevo un GPS, così se mi avesse portato da qualche altra parte il mio uomo sarebbe venuto a prendermi. Non andava veloce, gli ho detto ‘Lascia guidare me’. ‘No, no, guido io’. ‘Va bene’. Mi ha portato all’Ariston, voleva una foto ma non potevo, dovevo entrare perché Amadeus mi aspettava. Prima che entrassi ha aggiunto: ‘Ibra, ti devo dire una cosa. Era la prima volta che guidavo in autostrada’. ‘Non ti preoccupare - gli ho risposto - hai fatto un buon lavoro”.