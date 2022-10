, che accoppiata! Due miti, nel calcio e nel cinema e fitness, uniti ora da H&M, con un simpatico siparietto su Instagram.Come si legge su elledecor.com, da un lato abbiamo il culto dell'esercizio aerobico, tutto fuseaux e scalda-muscoli inzuppati di rosa, dall'altro, una storia contemporanea di successo sportivo.. A volerli insieme, protagonisti di un divertente siparietto lanciato su Instagram, è H&M, il colosso svedese che per la campagna #HMmove #HoweverYouMove ha scelto lo strano due per il nuovo spot dedicato alla linea sportswear del brand.La diva statunitense, vincitrice di due premi Oscar come miglior attrice protagonista, fa capolino in una camera da letto, in pieno stile neo-classico, direttamente dalla videocamera dello smartphone dell'atleta di Malmö per invitarlo al workout. Appoggiato lo schermo in verticale su un importante specchio da suite e, all'occorrenza, sulla pediera di un grande letto immacolato, la sessione di ginnastica inizia senza indugi: un paio di squat, due flessioni in verticale, ovviamente a testa all'ingiù, qualche piccolo slancio e, sul finire, una decina di palleggi con una (malcapitata) mela., ammirando le evoluzioni del capocannoniere, impegnato nell'allenamento indoor.