Ibrahimovic e Maldini, appuntamento in Arabia Saudita? E il futuro del Milan diventa un intrigo

, che non sembrano perdere consistenza nonostante la recentissima smentita in ambienti RedBird di una possibile ed imminente nuova svolta con l’ingresso del fondo sovrano PIF come socio - inizialmente di minoranza ma destinato a scalare gradualmente le gerarchie - di Gerry Cardinale e partner fondamentale per finanziare il progetto del nuovo stadio a San Donato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica,- che peraltro vanta interessi economici nel circus della Formula avendo investito nella scuderia Alpine - e di due figure chiave per il passato recente del Milan e il suo futuro prossimo.- Sky Sport ha infatti confermato che, in occasione del secondo appuntamento del Mondiale dopo l’esordio in Bahrain,, considerando l’accostamento nei mesi scorsi (sempre da parte di Repubblica) del nome di Maldini ad alcuni soggetti di matrice saudita potenzialmente interessati a rilevare parte o la totalità del pacchetto azionario del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, oltre ai due ex campioni rossoneri sarebbe prevista la presenza di Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Karim Benzema, Roberto Firmino e molti altri.- A proposito dell’interesse a coinvolgere partner provenienti dall’area mediorientale, recentemente: "Bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport.in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo", ha detto in un'intervista a Calcio e Finanza.