Il primo obiettivo è sfumato, perché. A questo punto gli rimane lo scudetto, e perché no anche la coppa Italia, con il Milan. Nell’attesa, una cosa è certa:. Ma proprio perché i suoi ultimi dieci minuti con la maglia della Nazionale non sono serviti per coronare il sogno di far meglio dell’Italia di Mancini,, visto che a ottobre compirà 41 anni e il prossimo torneo è l’Europeo del 2024, quando ne avrà 43. Il discorso può valere anche per il suo futuro nel Milan, con o senza lo scudetto, perchéLunedì i rossoneri ospiteranno il Bologna, mae tra l’altro ha anche segnato nell’amichevole di martedì con la maglia della Francia, campione e del mondo in carica. A otto giornate dalla fine del campionato,. E a poco serve sottolineare che la società gli ridurrebbe l’ingaggio. Il vero problema sarebbe la presenza comunque ingombrante di un giocatore come lui che sfida la legge del tempo e anche la realtà, visto che i suoi ricorrenti infortuni non sono causati da traumi da gioco, ma da, rivelatosi fin troppo forte fin qui.La logica dovrebbe suggerire ai dirigenti, da Gazidis a Maldini, di dire a Ibra “” proponendogli caso mai un contratto da dirigente, anche se nessuno sa con quali mansioni, perché non basta fare il “motivatore” negli spogliatoi di Milanello o di San Siro per caricare ragazzi che grazie a lui ormai sono cresciuti. Il tempo dirà se il Milan si inginocchierà ai desideri di Ibrahimovic e soprattutto se lui si renderà conto che l’ora dell’addio arriva per tutti anche se dolorosa perché, come ha detto più volte il mitico, i calciatori sono gli unici che muoiono due volte: quando lasciano il campo e poi la terra.Al di là del suo incerto futuro rossonero, la sfida di Ibrahimovic si presta a un’altra considerazione di carattere generale, che si collega al fallimento della nostra Nazionale, esclusa per la seconda volta consecutiva dal mondiale e incapace di superare la prima fase della manifestazione addirittura dal 2006, quando vinse il titolo con Lippi in panchina., del tutto assenti nell’organico, oppure relegati al ruolo di eterne riserve, da mandare a “farsi le ossa” nelle squadre di provincia. E così, anche se di questo lui non ha alcuna colpa, Ibrahimovic è l’indiretto simbolo della filosofia di quasi tutti i grandi club del nostro campionato ai quali non importa nulla della Nazionale.