38 anni e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic ha giocato un derby d'antologia, con una cattiveria e una fame di vittoria quasi sorprendente considerando il suo trascorso storico fatto di trofei alzati e scudetti cuciti sul petto. E' stato dominante nel gioco aereo in mezzo a tre giganti come De Vrij, Skriniar e Godin. L'unico limite dello svedese è il cielo: basta andare a rivedere lo stacco per la rete del 2-0 che aveva mandato in estasi i tifosi rossoneri.



IMPRESA SOLITARIA - Le ironie sul suo conto al momento dell'arrivo in rossonero da parte dei detrattori non ne hanno scalfito minimamente la sicurezza sul campo. Nessuno sa gestire il proprio corpo come Zlatan Ibrahimovic. Che ha saputo prepararsi al meglio nelle ultime due settimane, superando la febbre e il dolore al polpaccio. Ha messo su l'elmetto e fatto la guerra quasi da solo all'Inter: per 50 minuti stava riuscendo nell'impresa di vincere il derby da solo. Un gol, un assist e un palo clamoroso centrato nella ripresa. Un saggio bellissimo di un campione infinito. Il Milan si aggrappa a lui per questo finale di stagione. Ma l'impresa di Boban e Maldini sarà quella di trovare altri giocatori con la sua stessa forza mentale e tecnica, Solo così il Diavolo abbandonerà questo limbo della mediocrità.