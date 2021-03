Spazio anche per un retroscena di mercato, nell'intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato a "Che Tempo che fa": “A Galliani voglio troppo bene, ho un rapporto molto forte con lui. L’ultimo mese al Barcellona non ero contento, lui mi ha portato al Milan e mi è tornato il sorriso. Io lo chiamo ‘Capo’, alla fine del 2011/12 gli dissi ’non chiamarmi durante le vacanze, non rispondo’, perché sapevo che quando ti chiamano in questi casi è per cambiare squadra. Tutto bene fino a due giorni dal raduno, poi suona il telefono: Galliani. Non rispondo. Poi continua a chiamarmi, pensavo che volesse solo sentire come stavo. Mi ha mandato a Parigi, dove sono stato bene”.