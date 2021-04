Gentile Procuratore,sono un amante dello sport in generale, ma seguo in particolare il calcio e il tennis essendo stato anche un discreto tennista di seconda categoria (la serie B del calcio). Da sempre ho trovato sconcertante che nel tennis un campione se non vince una partita o più partite non possa portare a casa nessun tipo di guadagno, mentre nel calcio basta far parte di una rosa per guadagnare cifre astronomiche. Mi spiego meglio mettendo a confronto due campioni della stessa età (classe 1981) ma di discipline sportive diverse: il calciatore Ibrahimovic e il tennista Federer. I due famosi prossimi quarantenni ormai sono super milionari e non hanno certo bisogno di guadagnare ancora per continuare a condurre la loro vita agiata, ma c'è un però di fondo, una questione di principio: Ibra ha appena siglato un contratto di circa 7 milioni di euro per la prossima stagione, mentre Federer ad oggi nella stagione corrente ha incassato solo $35,060 avendo giocato poche partite. Arrivo quindi al punto: perché non pensare anche nel calcio di pagare i calciatori, come avviene nel tennis, solo ed esclusivamente per i risultati conseguiti sul campo (es. presenze, gol, assist, ecc.) senza garantire loro lauti stipendi non ancora meritati? AlexCaro Alex,perché stiamo parlando di due sport diversi.(ndr: il prize money di Roger Federer in carriera è pari a circa 130 milioni di $);Posta la suddetta premessa, anche, cioè la parte della retribuzione legata soprattutto al numero delle presenze e dei gol. Il trend nel calcio, infatti, è sempre più quello di remunerare i calciatori con, alleggerendo la parte fissa e aumentando quella variabile legata ai risultati conseguiti, non solo individuali, ma anche di squadra.Ma ora passo la palla agli utenti di: Ibra riuscirà anche nella prossima stagione a essere competitivo come quest'anno (ricordiamo che, ad oggi, ha segnato 15 gol in 17 partite disputate!)?