Zlatan Ibrahimovic dà un consiglio di mercato ad Harry Kane. L'attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy ha dichiarato a Bethard: "Se vuole vincere, Harry Kane dovrebbe lasciare il Tottenham. Quando l'ho visto giocare in Inghilterra, pensavo che fosse un buon attaccante ancora in crescita. Ha fatto cose buone, ma giocare in un grande club e firmare performance eccellenti è diverso, con tutto il rispetto per il Tottenham, che giocare in un club normale. Ho visto giocatori così che in questo tipo di club sono buoni, ma quando vanno nei grandi club è diverso. Credo che lui possa starci nei grandi club, ma ha bisogno di fare il salto. I giocatori vengono ricordati per quello che vincono e devono vincere. Se vuole vincere i titoli migliori, allora ha bisogno di cambiare. Il Tottenham ha una buona squadra, ma non è a un livello che possa vincere tutto, anche se ha un allenatore fantastico".