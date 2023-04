Il Milan lo ha di fatto perso fino a fine stagione per l'ultimo infortunio al polpaccio che lo terrà ai box probabilmente oltre il finale d'annata. Zlatan Ibrahimovic, tuttavia, non ha ancora deciso di mettere da parte i colori rossoneri nonostante un contratto in scadenza al 30 giugno 2023. La priorità dello svedese, secondo Sky, è infatti quella di provare a trovare un'intesa per continuare un'altra stagione con la maglia milanista addosso e rinnovare il contratto. Solo nel caso di un mancato accordo, invece, cercherà una nuova squadra.