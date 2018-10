Dovevano vincere per centrare i playoff, per giocare il post season, non l'hanno fatto. I Los Angeles Galaxy perdono in casa l'ultima partita della regular season contro Houston Dynamo, già eliminato, e dicono addio alla possibilità di alzare la MLS Cup. Una sconfitta che fa male, soprattutto per come maturata: avanti di due gol grazie alla doppietta di Ola Kamara, i Galaxy subiscono la rimonta e perdono nel recupero 3-2, puniti dai due gol del colombiano Manotas. Un altro schiaffo e probabilmente il giusto finale di una stagione sulle montagne russe, nella quale i Galaxy non hanno mai trovato la continuità necessaria per ambire a traguardi importanti.



SOGNA IL MILAN - Da oggi la franchigia californiana inizierà a pensare al futuro, all'annata 2019, che potrebbe non vedere protagonista Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza a fine del prossimo anno (dicembre 2019), ma vorrebbe tornare in Europa. Non al Manchester United, opzione scartata dal diretto interessato, meglio in Spagna o in Italia. Il Real Madrid è un'idea stuzzicante, ma secondaria rispetto al sogno di vestire ancora una volta la maglia del Milan. Nei giorni scorsi, a margine di un incontro per il rinnovo di Bonaventura, Leonardo e Raiola hanno nuovamente affrontato l'argomento Zlatan, dopo i contatti della scorsa estate. Il Milan sta facendo le sue valutazioni, non solo economiche, Ibra è nei pensieri. E il mese di novembre potrebbe essere decisivo per la fumata bianca.