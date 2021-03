Era atteso per le 21, è arrivato all’Ariston alle 23. Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Sanremo in ritardo di due ore. A spiegare l’accaduto è stato lo stesso svedese: “C’è stato un incidente in autostrada, dopo tre ore fermo sono sceso dall’auto e ho chiesto a un ragazzo in moto un passaggio. Mi ha portato lui, per fortuna era milanista, poi mi ha detto che era la prima volta che andava in autostrada. Ho fatto 60 chilometri in moto per salvare il Festival”.