Il Milan aspetta il mercato di gennaio per ritoccare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma la squadra non è l'unica che può accogliere nuovi rinforzi. Qualcosa può cambiare anche a livello dirigenziale, da settimane si parla del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in una nuova veste per aiutare il Diavolo per conto di RedBird. Ma è necessaria ancora un po' di pazienza.



'PARLIAMO' - La conferma è arrivata dallo stesso svedese, che a Sky Sport ha commentato brevemente le possibilità di un nuovo rientro nel club rossonero: "Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà". L'attesa del Milan e dei suoi tifosi per Ibrahimovic non è ancora finita.