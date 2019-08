Non è mai banale, quando parla, Zlatan Ibrahimovic. In un'intervista con il Daily Mail, lo svedese ha dichiarato: "Il derby con il Los Angeles FC? L'arbitro non è stato al livello della partita, dovrebbe tornare alla lavagna e imparare le regole base del suo mestiere. Ogni volta che in MLS tocco qualcuno, sembra che lo stia mandando al cimitero...".



SU ROONEY - "Non mi sorprende che torni in Inghilterra. Negli Usa ha fatto il suo meglio. Io invece sono più anziano, ma continuo a dominare e fare la differenza".



SUL FUTURO - "Ritorno? In Premier League posso giocare facilmente, se il Manchester United dovesse aver bisogno, io sono qui! In Europa ho già fatto il mio, mi sono divertito, ora voglio vincere qui. L'MLS è affascinante, in crescita".