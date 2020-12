Un investimento curioso, un colpo alla Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan si è rilassato in Svezia con la famiglia in attesa di tornare ad allenarsi agli ordini di Pioli (domani allenamento facoltativo a Milanello, mercoledì la ripresa effettiva) e ne ha approfittato per farsi un regalo: un bosco di circa mille ettari. Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, ad Åre, località di montagna vicina al confine tra Svezia e Norvegia, Ibra ha acquistato per tre milioni di euro un territorio boschivo, all'interno del quale ha ottenuto i permessi per utilizzare la motoslitta e, soprattutto, cacciare e pescare, due grandi passioni del gigante di Malmoe.