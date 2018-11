Zlatan Ibrahimovic ha in mente solo una cosa, il grande ritorno al Milan. Sempre più vicino il rientro in rossonero dell'attaccante svedese, che però deve superare due ostacoli: come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic studia non solo come liberarsi dal contratto dai Los Angeles Galaxy che lo hanno già inserito nella lista dei giocatori disponibili per la prossima stagione, ma anche dagli sponsor che gli garantiscono 2,5 milioni l'anno, un milione in più di quanto gli corrispondono i Galaxy.