Il re di Los Angeles è Carlos Vela. Avete letto bene, Vela non Ibrahimovic, il talento messicano passato da Arsenal e Real Sociedad, rinato dall'altra parte dell'oceano. Il numero 10 del Los Angeles FC è il protagonista assoluto del Trafico, il derby della città degli angeli contro i Galaxy, decisivo per la conquista delle semifinali di conference dei playoff 2019. Al Banc of California finisce 5-3 per i nero-oro, con doppiette di Diomandé e Vela, che vince 2-1 la sfida nella sfida contro Zlatan, al quale va solo il merito del gol del momentaneo 2-2. In finale contro i Seattle Sounders va Los Angeles FC (dall'altra parte del tabellone c'è Toronto-Atlanta), l'avventura dei Galaxy nei playoff finisce qui. E molto probabilmente anche l'avventura di Ibrahimovic negli Stati Uniti.



E' ORA DI SCEGLIERE - L'attaccante svedese, classe 1981, è all'ennesimo bivio della sua carriera. Di fronte ci sono tre porte, deve solo scegliere quale aprire. Deve decidere se restare nella Major League Soccer, l'ipotesi al momento meno stuzzicante, se ritirarsi, quella meno probabile, o se vivere una nuova esperienza in Europa, dove non mancano le pretendenti. In patria, dove il Malmoe è pronto ad accoglierlo, o in Italia, dove c'è la fila. Inter, Fiorentina, Bologna, Napoli hanno parlato con Raiola, pronto a trovare la migliore soluzione per Zlatan. Che non sarà il re di Los Angeles, ma a 38 anni può ancora fare la differenza.