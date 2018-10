Segna sempre lui, in qualsiasi modo e in tutte le serate di gala. Mauro Icardi fa esplodere nuovamente di gioia il Meazza, come aveva fatto contro il Tottenham.. un gol di testa su gentile concessione della difesa rossonera, che ha commesso il peccato mortale di distrarsi all’ultimo minuto su una palla indirizzata al più velenoso degli attaccanti del campionato. Una pessima idea per chi non smette di credere di poter far gol neanche mentre dorme.Icardi segna ancora nel derby, lancia in alto l’Inter e spinge in basso il Milan.L’ex Sampdoria vince la partita e il duello individuale, andando a sostegno di quelle che ieri erano state le parole di Spalletti: “A Icardi non chiediamogli niente, è perfetto così. A me gara così. Tra lui e Higuain mi tengo il mio”. Troppo semplice, adesso, dire che il tecnico toscano aveva ragione, ma al di là delle tesi difensive di Spalletti,Icardi e l’Inter viaggiano all’unisono, si tengono per mano. E anche sulla questione rinnovo c’è massima serenità tra le parti. Ausilio e Wanda Nara ne riparleranno tra un paio di mesi, ma le vecchie scorie tra la società e la moglie-agente del calciatore sembrano ormai alle spalle., nelle giocate e adesso anche nel sostegno alla squadra. Questo è l’Icardi più convincente di sempre, è un Icardi 2.0.