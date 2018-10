Apprensione in casa Inter per le condizioni di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, colpito da Lucas Biglia in mezzo al campo, è stato sostituito al 30' del primo tempo nella sfida tra l'Inter ed il Milan a causa di una distorsione alla caviglia sinistra da valutare nei prossimi giorni. Il giocatore è in dubbio per la sfida contro il Barcellona in programma mercoledì al Camp Nou, ma farà di tutto per esserci.