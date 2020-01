Una doppietta di Neymar non basta al Paris Saint-Germain, frenato in casa sul 3-3 dal Monaco del nuovo allenatore spagnolo Moreno. In gol per gli ospiti Gelson Martins, Ben Yedder e Slimani. A secco gli ex interisti: Icardi (sostituito nel finale da Cavani) da una parte e Keita (ammonito) dall'altra. Il PSG resta primo in classifica con 5 punti di vantaggio sul Marsiglia, che però ha giocato una partita in più. Mercoledì sera si gioca la stessa partita a campi invertiti: Monaco-PSG.