Con Icardi troppo isolato e abbastanza staccato dal gioco della squadra, all'Inter rimangono solo tre alternative per provare a sorprendere la Sampdoria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter però guadagna campo nella seconda parte del tempo, facendo pesare la sua fisicità. Senza una manovra organica, con Icardi abbandonato, all’Inter restano tre vie per arrivare al tiro. Prima: cross basico di un esterno. Minuto 33: Candreva da sinistra, Vecino di testa a lato. Seconda via: calci da fermo. L’Inter ammassa 5 angoli, ma i giganti della difesa non spremono nulla. Terza via: una giocata. Minuto 43: Nainggolan, che ha faticato a farsi trovare tra le linee, riceve palla al limite: stessa zolla di Bologna, stesso angolino imbucato. Ma il Var, dopo lunga scova un fuorigioco di Icardi e forse D’Ambrosio”.