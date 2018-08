Un gol semplice sbagliato a due passi da Consigli e una gara non da ricordare. Mauro Icardi vive una giornata no al Mapei Stadium e a dire il vero, scrive il Corriere dello Sport, già alla lettura delle formazioni si intuiva quanto potesse essere grottesca la serata dell'attaccante nerazzurro.



“A mezzo servizio, un po’ come tutta l’Inter. Troppo discontinuo per essere Icardi. Esce a testa bassa, il capitano dell’Inter, mentre il Sassuolo festeggia. Maurito va a stringere la mano a Ferrari, che ha appena finito di marcarlo stretto, e poi a Sensi. Ma la prima di campionato dell’Inter è un flop che non rende fede alle buone indicazioni del pre-campionato. La serata di Icardi nasce grottesca – lo speaker del Mapei Stadium, alla lettura delle formazioni, lo chiama Maurizio e non Mauro – e finisce con un debutto amaro. Non certo sul livello di chi ha vinto il titolo di capocannoniere l’anno scorso”.