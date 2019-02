Secondo il Corriere della Sera, Mauro Icardi potrebbe non essere convocato per Inter-Sampdoria dopo che si è tirato indietro per la trasferta di Vienna: "Ora per Icardi scatterà probabilmente un’altra multa dopo quella da 100 mila euro (non ancora pagata) di inizio gennaio, quando rientrando dalla sosta si ripresentò con un giorno di ritardo alla ripresa degli allenamenti. Probabile che Icardi non venga convocato neppure domenica contro la Samp. Il capitano ormai era isolato nello spogliatoio e la società, lo ha proprio destituito", scrive il CorSera.