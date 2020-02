Il Paris Saint-Germain batte 4-2 il Lione nel posticipo della Ligue 1 e resta primo in classifica con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia. Per i campioni di Francia vanno in gol Di Maria, Mbappé e (dopo l'autorete di Marcal) Cavani, entrato al posto di Icardi. Agli ospiti allenati dall'ex romanista Rudi Garcia (euro-rivali della Juve in Champions League) non bastano i gol di Terrier e Moussa Dembele.